“Stop daar nu mee”: Chelsea-coach verliest geduld na vragen over Oekraïne en Abramovitsj

De Duitse trainer van voetbalclub Chelsea, Thomas Tuchel, was dinsdag zichtbaar gefrustreerd en emotioneel toen journalisten herhaaldelijk vroegen naar de situatie in Oekraïne. Chelsea was tot voor kort in handen van de Russische zakenman Roman Abramovitsj. Die zette een stap opzij in het licht van de Russische invasie in Oekraïne.