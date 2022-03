OHL licht aankoopoptie Sory Kaba, die tweede duurste transfer uit clubgeschiedenis wordt

De ploeg voor volgend seizoen krijgt stilaan vorm bij OH Leuven, dat de aankoopoptie van Sory Kaba licht. De Leuvenaars nemen de Guinese spits voor 1.5 miljoen euro over van het Deense FC Midtjylland.

Kaba kwam afgelopen zomer op huurbasis over van Midtjylland, maar OHL bedong een aankoopoptie. Die wordt nu gelicht. Met zijn 1.5 miljoen euro wordt de spits de tweede duurste inkomende transfer ooit bij de Leuvenaars, na Siebe Schrijvers, die 1.7 miljoen euro kostte.

Sinds zijn komst naar Leuven was Kaba al goed voor tien doelpunten en twee assists in de competitie, plus twee doelpunten en één assist in de Croky Cup. Hij ontpopte zich steeds meer tot een onmisbare schakel en weegt ook op de defensie van de tegenstander als hij niet scoort.

In Denemarken had Kaba nog een contract tot de zomer van 2024, maar hij zal dus niet terugkeren. De Guineeër vertrok er afgelopen zomer in onmin. Hij gold er als een woelwater, nadat er incidenten ontstonden toen hij niet meer in de ploeg stond. (mah, thst)