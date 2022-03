Bombardementen en strijd tussen grondtroepen, nieuw overleg gepland: dit gebeurde de voorbije uren in Oekraïne

Opnieuw een bewogen dag in Oekraïne, waar de Russische troepen onophoudelijk steden aanvallen vanuit de lucht en over het land. Er staat wel nieuw overleg in de steigers. Dit is wat de voorbije uren gebeurde.

- Afgelopen nacht en woensdagochtend werden Kiev en andere Oekraïense steden opnieuw gebombardeerd door het Russische leger. In veel steden, zoals Charkov en Marioepol, kwam het in de loop van de dag ook tot vuurgevechten tussen Russische en Oekraïense soldaten. Volgens de Oekraïense overheid zijn daar minstens honderden doden te betreuren.

- Veel onduidelijkheid is er nog over Cherson. Zeker is dat in die stad zwaar gevochten is tussen beide partijen, maar het is ook zo dat zowel Rusland als Oekraïne beweren de stad in hun macht te hebben. Wie gelijk heeft, is op dit moment niet bekend.

- Ondertussen werd de balans al eens opgemaakt wat slachtoffers betreft. Volgens de Oekraïense hulpdiensten kwamen in de eerste week van de oorlog 2.000 burgers om het leven. Daarbij zouden minstens 21 kinderen zijn. Rusland liet dan weer weten dat sinds het begin van de oorlog 498 Russische soldaten om het leven gekomen zijn. Oekraïne spreekt dat tegen en beweert dat al meer dan 7.000 Russische soldaten gedood werden.

- In zijn ‘State of the Union’ was de Amerikaanse president Joe Biden niet mals voor Rusland. Hij schermde er met allerlei zware sancties en maakte duidelijk dat hij bereid is om heel ver te gaan. “Door onze geschiedenis hebben we geleerd dat wanneer dictators geen prijs betalen voor hun agressie, ze nog meer chaos veroorzaken.” Lees er hier meer over.

- Een tweede overleg komt er zeker tussen Rusland en Oekraïne, en volgens Russische en Oekraïense bronnen zal dat er donderdagochtend komen in Wit-Rusland. Om hoe laat is nog niet bekend. Een Russische onderhandelaar gaf wel al mee dat een staakt-het-vuren wat hem betreft op tafel ligt.