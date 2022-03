Anderlecht heeft iets recht te zetten na bijzonder matige heenwedstrijd: “Positieve evolutie dat de beker nu wel belangrijk is voor ons”

“Ik wilde eigenlijk een even lange tafel als die van Vladimir Poetin”, grapt Hendrik Van Crombrugge (28) wanneer de perschef hem vraagt waar hij wil zitten. Het typeert de Anderlecht-kapitein: hij denkt na over meer dan alleen maar voetbal, net zoals hij af en toe kan antwoorden met een kwinkslag. Toch is het vanavond bittere ernst voor de doelman en heel paars-wit. “Hier vertrekken zonder prijs zou deels als falen aanvoelen.”