Einde van een tijdperk? Roman Abramovich wil Chelsea nu ook officieel verkopen

Chelsea-eigenaar Roman Abramovich zette enkele dagen geleden een stap opzij bij de Engelse topclub en laat nu via een statement weten dat hij de club officieel verkoopt. “In het belang van de club”, zegt Abramovich. De 86-jarige Zwitserse miljardair Hansjorg Wyss zei eerder al dat hij en een aantal anderen een aanbieding hebben gekregen om Chelsea FC over te nemen.

“Ik wil graag reageren op de speculaties in de media van de afgelopen dagen over mijn eigendom van Chelsea FC. Zoals ik al eerder heb verklaard, heb ik altijd beslissingen genomen met het belang van de club voor ogen. In de huidige situatie heb ik daarom besloten de club te verkopen, omdat ik van mening ben dat dit in het beste belang is van de club, de fans, de werknemers en ook de sponsors en partners van de club.”

“De verkoop van de Club zal niet snel gaan, maar zal volgens de juiste procedure verlopen. Ik zal niet vragen om leningen terug te betalen. Het heeft mij nooit om zaken of geld gedraaid, maar om pure passie voor het spel en de Club. Bovendien heb ik mijn team opgedragen een liefdadigheidsstichting op te richten waar alle netto-opbrengsten van de verkoop aan zullen worden gedoneerd. De stichting zal ten goede komen aan alle slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Dit omvat het verstrekken van kritieke fondsen voor de dringende en onmiddellijke behoeften van de slachtoffers, maar ook het ondersteunen van het herstelwerk op lange termijn.”

“Weet dat dit een ongelooflijk moeilijke beslissing is geweest, en het doet me pijn om op deze manier afscheid te nemen van de Club. Ik geloof echter dat dit in het beste belang van de Club is.”

“Ik hoop dat ik Stamford Bridge nog een laatste keer kan bezoeken om persoonlijk afscheid van jullie te nemen. Het is een voorrecht van mijn leven geweest om deel uit te maken van Chelsea FC en ik ben trots op al onze gezamenlijke prestaties. De Chelsea Football Club en haar supporters zullen altijd in mijn hart zijn.”