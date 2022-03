Gsm op je schoot of in je handen achter het stuur? Dan riskeer je vanaf nu een boete van 174 euro

Wie met zijn gsm of smartphone in de handen of op de schoot achter het stuur zit, riskeert vanaf vandaag een boete van 174 euro in plaats van 116 euro. Hetzelfde geldt voor tablets, e-readers en dergelijke. Ze mogen enkel gebruikt worden als ze in een houder zitten.

Elk jaar vallen in ons land minstens 30 doden en 2.500 gewonden door smartphonegebruik achter het stuur. “Elke verkeersdode is er één te veel”, zegt minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo). “In verschillende studies stellen we vast dat er meer en meer ongelukken gebeuren omdat mensen afgeleid zijn doordat ze hun gsm gebruiken terwijl ze rijden. Dit moet stoppen.”

De nieuwe wet, die de afgelopen dagen in het Staatsblad werd gepubliceerd, stelt uitdrukkelijk: “Behalve wanneer zijn voertuig stilstaat of geparkeerd is, mag de bestuurder geen mobiel elektronisch apparaat met een scherm gebruiken, vasthouden noch manipuleren, tenzij het in een daartoe bestemde houder aan het voertuig bevestigd is.”

Concreet mag je als bestuurder dus niet meer bellen terwijl je smartphone los op je schoot, op de middenconsole of op de passagierszetel ligt. “Ook het gebruik van je smartphone voor navigatie of als muziekspeler wordt verboden, tenzij het toestel vastgeklikt is in een houder”, zegt Werner De Dobbeleer, woordvoerder van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. “Hetzelfde geldt voor andere mobiele apparatuur met een scherm, zoals gps-toestellen of mediaspelers.”

Ook in Nederland

Je smartphone via Bluetooth of bijvoorbeeld een USB-kabel aansluiten op het mediasysteem van de wagen, mag nog altijd. “Want dan verloopt de bediening via het scherm van je wagen”, klinkt het. “Maar zelfs dan raden we aan om je bestemming of je playlist bij voorkeur in te stellen vóór je vertrek, zodat je tijdens het rijden je ogen op de weg kunt houden.”

Wie zich niet aan de nieuwe regel houdt, riskeert een onmiddellijke inning van 174 euro plus administratiekosten. Bij dagvaarding kan de politierechter boetes opleggen van 240 tot 4.000 euro, en ook een verval van het recht tot sturen behoort tot de opties. België is overigens niet het enige land dat de strijd aanbindt met smartphonegebruik achter het stuur. Ook In Nederland werden de boetes begin deze maand opgetrokken van 250 naar 350 euro.