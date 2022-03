Geen Charles De Ketelaere in de basis bij Club Brugge, AA Gent start met koningskoppel Tissoudali-Depoitre

Zoals verwacht geen Charles De Ketelaere in de basis bij Club Brugge voor de return van de halve finale van de beker tegen AA Gent. Adamyan start zo net als afgelopen weekend tegen Antwerp opnieuw in de spits, met Noa Lang naast zich. Bij AA Gent zijn er drie wijzigingen ten opzichte van de wedstrijd tegen Standard afgelopen weekend.

Bij Club Brugge zoals verwacht geen Charles De Ketelaere in de basis. De youngster zit in de selectie, maar zijn blessure aan de schouder is nog niet volledig verleden tijd. Ook Ruud Vormer en Bas Dost staan weer niet in de basis. Voorin kiest Schreuder opnieuw voor Adamyan in de spits.

Bij Gent verdwijnt Hanchen-Olsen uit de basis voor Okumu en ook Godeau wordt naar de bank verwezen voor Torunarigha. Julien De Sart keer terug als verdedigende middenvelder. Daardoor verkast Owusu in vergelijking met de wedstrijd tegen Standard naar de bank.

OpstellingClub Brugge:

Mignolet, Nsoki, Mechele, Mata, Buchanan, Odoi, Vanaken, Rits, Skov Olsen, Adamyan, Lang

Opstelling AA Gent:

Roef, Torunarigha, Ngadeu, Okumu, Castro-Montes, De Sart, Kums, Samoise, Odjidja, Tissoudali, Depoitre

