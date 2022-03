Ernstige zorgen om oprukkende bendes die wijken inpalmen: “Bijna dagelijks krijgen we berichten van geweldplegingen”

Het commissariaat van de hondenbrigade in het Brusselse Sint-Lambrechts-Woluwe is dinsdagavond bekogeld met molotovcocktails. Op videobeelden is te zien hoe een jonge kerel met zwarte hoodie molotovcocktails ontsteekt met het politiebureau als duidelijk doelwit. In Sint-Jans-Molenbeek, ook in onze hoofdstad, gebeurde maandagavond een gelijkaardig incident. De politievakbond maakt zich zorgen over oprukkende bendes die wijken inpalmen.