Nieuwe vredesgesprekken tussen Oekraïne en Rusland gaan donderdag van start

Een Oekraïense delegatie wordt donderdagochtend verwacht in Wit-Rusland voor de tweede ronde van de Russisch-Oekraïense vredesgesprekken. Dat heeft de Russische onderhandelaar Vladimir Medinski gezegd. Er zou onder meer gesproken worden over een staakt-het-vuren, aldus de Rus.

“De Oekraïense delegatie is vertrokken vanuit Kiev. We verwachten dat ze hier donderdagochtend zijn”, zei Medinski. De gesprekken vinden plaats in de regio Brest, in Wit-Rusland. Volgens Medinski hebben beide partijen samen gekozen voor een plek in de buurt van de Poolse grens. Het Russische leger zal een “gepaste veiligheidscorridor opzetten”, klinkt het nog.

Eerder op de dag bevestigde het hoofd van de Oekraïense delegatie al dat er nieuwe gesprekken zouden plaatsvinden. Een eerste gespreksronde maandag leverde niets op.

