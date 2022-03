Zware sancties, maar we kopen wel peperduur Russisch gas

“Het zou in deze tijden een mooi gebaar zijn: geen Russisch gas meer aankopen. Maar Europa – dat voor zo’n 40 procent van zijn energiebevoorrading afhankelijk is van Russisch gas – heeft op dit moment gewoon geen andere keuze, wil ze niet in zware energieproblemen terechtkomen”, zegt Koen De Leus, hoofdeconoom bij BNP Paribas Fortis.

Reden dat we als Europa niet zonder Russisch gas kunnen ? De Europese gasvoorraden staan op dit moment erg laag: “daarmee zingen we het nog hoogstens uit tot deze zomer. Als er straks nog enkele zware winterprikken zijn, zelfs minder lang.”

Veel alternatieven voor Russisch gas zijn er bovendien niet meteen: “Europa importeert weliswaar nu veel meer vloeibaar gas (LNG) uit onder meer de Verenigde Staten en Qatar”, aldus De Leus.

Maar de wereldwijde markt van vloeibaar gas zit daarmee aan zijn limieten. “De LNG-leveringen aan Europa nog verder opdrijven, is op dit moment gewoon niet realistisch: er is niet genoeg, en als er genoeg was, zouden er onvoldoende LNG-tankers beschikbaar zijn om het vloeibare gas naar Europa te transporteren. Bovendien zou het allesbehalve evident zijn om dat vloeibaar gas van de LNG-terminals in vooral Spanje, Frankrijk en Groot-Brittannië richting Centraal- en Oost-Europa te krijgen”, aldus nog De Leus.

