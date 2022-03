Henri (65) reed zonder twijfelen naar Warschau om een Oekraïens gezin op te pikken: “Ze zouden ook voor mij klaarstaan”

Henri Hanot (65) reed in één keer naar de Poolse hoofdstad Warschau om er een gevlucht Oekraïens gezin op te pikken. Vader, moeder en drie kinderen bracht hij naar België, hielp hen met hun verblijfsvergunning en bracht hen onder in zijn appartement. “Ik heb zelfs al een dansschool gevonden voor de kleinste.”

De 65-jarige gepensioneerde leerkracht Henri Hanot uit Schelle twijfelde niet toen hij zaterdagavond een telefoontje kreeg van zijn Oekraïense vriend Myron Yurkevych. “Myron was al veertien dagen in België uit schrik dat hij in Oekraïne naar het leger zou moeten. Maar zijn vrouw en kinderen waren in Oekraïne achtergebleven. Zij hadden hem in paniek gebeld. Ze wilden het land uit. Zondag om tien uur ’s morgens zijn Myron en ik vertrokken en reden we in één ruk naar Warschau.”

Om middernacht kwamen ze in de Poolse hoofdstad aan. “De mama, Oleksandra, was samen met de kinderen, Veronika, Arsenii en Yelyzaveta, met de auto richting Polen gereden. Maar toen ze op zo’n dertig kilometer van de Oekraïense grens met Polen kwamen, stond daar een gigantische file. Ze hebben dan besloten om de auto daar achter te laten en hebben acht kilometer te voet afgelegd. Dan zijn ze door een busje opgepikt dat de overige kilometers afgelegd heeft.” Door de moeilijke tocht hebben ze wel heel wat bagage moeten achterlaten. Ze zijn uiteindelijk met slechts twee koffers tot hier geraakt, vertelt Hanot. “Toen wij in Warschau aankwamen, wou ik toch even rusten. Maar zij waren in alle staten en wilden onmiddellijk doorrijden.”

Alle papieren in orde

Hanot leerde de familie Yurkevych drie jaar geleden kennen. Papa Myron is geregeld in ons land om te werken en telkens als de Hanot naar Oekraïne trekt voor een vakantie is het gezin er om hem te helpen. “In november heeft hij nog met mij in Oekraïne rondgereden om een metalen poort te laten lassen”, zegt hij. “Hij is een schat van een mens. Het zijn eigenlijk echt vrienden.”

Hanot verhuurt normaal een appartement, maar had nu het geluk dat zijn huurster er afgelopen maand was uitgetrokken. “De meubels had ze niet meer nodig en dus kon de familie daar onmiddellijk intrekken”, zegt hij.

“Ik wil ervoor zorgen dat ze hier snel hun draai vinden en ‘alleen verder kunnen’.” Daarom trok hij dinsdag al met het gezin naar het opvangcentrum Klein Kasteeltje in Brussel om alle papieren in orde te brengen. “Maar we waren te laat. Er kon niemand meer bij. Woensdag zijn we een uur vroeger vertrokken en is het wel gelukt. Ze zijn buiten gekomen met een verblijfsvergunning. Nu gaan we nog naar de gemeente om ook daar alles te regelen. Dan kan de kleinste ook naar school gaan”, zegt hij. “In Oekraïne deed ze ook ballet. Ik heb al een dansschool gevonden waar ze volgende week een proefles mag gaan doen.”

Oude moeder achtergelaten

Hanot wil de familie Yurkevych zo lang mogelijk helpen als nodig, maar uiteindelijk wil het gezin wel terugkeren naar Oekraïne. “Als het veilig is. Maar dat kan een maand, zes maanden, een jaar,... duren. We weten het natuurlijk niet. Ze hebben daar natuurlijk ook nog veel familie. De broers van de papa mogen het land niet meer uit en ook zijn moeder heeft hij moeten achterlaten. Zij is 84 jaar en de reis naar België zou te moeilijk geweest zijn.”

