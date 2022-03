“Er is niet één wondermiddel om het personeelstekort in de woonzorgcentra op te lossen”, zegt Wouter Beke, CD&V-minister van Welzijn. De nood is nochtans heel hoog, nu zelfs de basiszorg voor bewoners in het gedrang komt. “We moeten alle kranen opendraaien”, aldus Beke. “Zoals meer buitenlands personeel aantrekken.”