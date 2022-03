Noa Lang blijft zoekende: Nederlander toonde zich gedisciplineerd, maar echte flits kwam er opnieuw niet

Wij richtten ons oog gisteravond een hele wedstrijd op Noa Lang. De 22-jarige aanvaller probeerde wel, maar hij kon het heft opnieuw niet in handen nemen zoals hij dat vorig seizoen vaak deed. We wachten al een tijdje op een flits zoals we die vorig jaar bijna wekelijks zagen van de Nederlander. Ook gisteravond bleef die ene versnelling uit, al gaven de andere aanvallers van blauw-zwart ook niet thuis en zaten de omstandigheden niet mee.