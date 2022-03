Geen finale voor Philippe Clement: Moses Simon (ex-AA Gent) kegelt AS Monaco uit de Coupe de France

Ook in Frankrijk knikkerde AA Gent Club Brugge uit de beker. AS Monaco met Philippe Clement (ex-Club Brugge) als coach ligt immers uit de Coupe de France, nadat Moses Simon (ex- AA Gent) de beslissende penalty voor Nantes scoorde. Trainer Philippe Clement zag zijn ploeg 2-2 gelijk spelen tegen Nantes, maar in de daaropvolgende penaltyreeks (4-2) moesten zijn troepen dus het onderspit delven. Nantes en Nice nemen het zo tegen elkaar op in de finale.