Coronacommissaris Pedro Facon op weg naar topjob bij RIZIV

Facon is nu op weg is naar het RIZIV, de federale dienst bevoegd voor de gezondheidszorg, zo is in regeringskringen aan De Tijd bevestigd. Facon wordt er de nummer twee na administrateur-generaal Benoît Collin. De benoeming van Facon, die slaagde voor tests bij de examendienst Selor, zou de komende weken niet meer dan een formaliteit zijn.

De coronacommissaris werkte de voorbije weken aan zijn laatste adviezen voor het Overlegcomité. Hij schreef ook een blauwdruk voor “verdedigingslinies”, voor het geval dat het coronavirus in het najaar weer aan kracht wint. Tegelijk begon hij met de afbouw van het commissariaat. Het laatste tiental medewerkers wordt begeleid naar een nieuwe job in de administratie of elders.

Facon wenste geen commentaar te geven aan De Tijd.