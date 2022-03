Drie keer zoveel agressiemeldingen bij VDAB sinds 2015

Tussen 2015 en 2021 is het aantal gevallen van agressie door werkzoekenden op bemiddelaars van de VDAB gestegen van 65 tot 205. Dat blijkt donderdag uit cijfers die Vlaams parlementslid Tom Ongena (Open Vld) heeft opgevraagd bij minister van Werk Hilde Crevits (CD&V). Ongena noemt de evolutie des te frappanter omdat in dezelfde periode het aantal werklozen sterk is gedaald.