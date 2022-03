Internationaal Strafhof start officieel onderzoek naar oorlogsmisdaden in Oekraïne

“Ik heb het ICC-voorzitterschap zonet in kennis gesteld van mijn besluit om onmiddellijk over te gaan tot actief onderzoek naar de situatie”, zegt openbaar aanklager Karim Khan in de mededeling. “Onze werkzaamheden met betrekking tot het verzamelen van bewijsmateriaal zijn inmiddels van start gegaan.”

Het gaat om een onderzoek “naar de situatie in Oekraïne vanaf 21 november 2013”, zo klinkt het. De openbaar aanklager zegt “alle vroegere en huidige beschuldigingen van oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid of genocide door wie dan ook gepleegd op gelijk welk deel van het grondgebied van Oekraïne” in het onderzoek te betrekken.

Khan had maandag al meegedeeld dat er dat er een redelijke basis bestaat om een onderzoek in stellen naar mogelijke oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid in Oekraïne. Intussen is er een formeel verzoek voor dat onderzoek ingediend door 39 landen, waaronder dus België. Het rechtstreekse verzoek van de staten die partij zijn bij het Internationaal Strafhof, heeft toegelaten om de procedure te versnellen.

