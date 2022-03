Dit gebeurde vannacht: dodelijke luchtaanvallen - Russisch konvooi staat stil - Zelenski laat weer van zich horen

De Oekraïense president Volodimir Zelenski zegt dat Oekraïne erin geslaagd is de ‘achterbakse’ plannen van Rusland te dwarsbomen . In een videobericht dat hij in de nacht van woensdag op donderdag heeft verspreid, beklemtoont hij ook trots te zijn op het verzet van de Oekraïners dat hij heldhaftig noemde.

Oekraïne heeft Rusland gevraagd om ‘onmiddellijk de vijandelijkheden in Charkov en Soemi te beëindigen, zodat we de burgerbevolking , onder wie de buitenlandse studenten, naar veiligere Oekraïense steden kunnen evacueren ’, aldus Buitenlandse Zaken. Er bevinden zich nog steeds studenten uit Pakistan, India, China en andere landen, die nog niet zijn kunnen vluchten door de raketaanvallen. Rusland heeft steeds ontkend burgers aan te vallen, maar volgens Oekraïne zijn er al honderden burgerslachtoffers gevallen.

lid van de waarnemingsmissie van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) is omgekomen

Een lid van de waarnemingsmissie van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) is omgekomen bij een aanval op de Oost-Oekraïense stad Charkov. Dat heeft de organisatie gemeld op haar website.

Cherson is in Russische handen gevallen.

De strategisch erg goed gelegen zuidelijke stad Cherson is in Russische handen gevallen. Dat maken Oekraïense bronnen gisterenavond bekend. Het is daarmee de eerste grote stad die sinds het begin van de oorlog in handen van de Russen komt.

De energie- en watervoorziening in de zuidelijke Oekraïense havenstad Marioepol zijn zwaar beschadigd geraakt bij Russische luchtaanvallen. Dat zegt de burgemeester van de stad, Vadim Bojtsjenko, aan nieuwsagentschap Unian . Eerder op de dag had Vadim gezegd dat meer dan 130 mensen gewond waren geraakt bij Russische luchtaanvallen op de stad. De informatie kon niet onafhankelijk worden gecontroleerd.

In Izjoem , in het oosten van Oekraïne bij Charkiv, zijn volgens de lokale autoriteiten acht mensen gedood bij een luchtaanval . Onder hen zouden twee kinderen zijn. De berichten kunnen onafhankelijk niet worden gecontroleerd.

In de Oekraïense hoofdstad Kiev hebben zich in de nacht van woensdag op donderdag verschillende zware explosies voorgedaan. In de metrostations van de Oekraïense hoofdstad Kiev schuilen inmiddels bijna 15.000 mensen voor de luchtaanvallen van het Russische leger, meldt de Britse openbare omroep BBC.

De Russische politie heeft ook Jelena Osipova opgepakt tijdens een anti-oorlogsprotest in Sint-Petersburg. Osipova is een bekende overlevende van het Beleg van Leningrad tijdens de Tweede Wereldoorlog waarbij volgens onderzoekers zo’n 1,3 miljoen mensen omkwamen.

Bij protesten tegen de oorlog in Oekraïne zijn in 25 Russische steden 724 mensen gearresteerd . Er zijn volgens burgerrechtenwebsite OVD-Info al sinds de start van de protesten 7.586 mensen opgepakt. De autoriteiten hebben bijeenkomsten verboden, officieel vanwege de coronapandemie. De Russische oppositieleider Aleksej Navalny heeft de Russen opgeroepen te gaan betogen.

China zou Rusland gevraagd hebben Oekraïne niet binnen te vallen tijdens de meest recente Winterspelen die plaatsvonden in Peking. Dat meldt The New York Times. China ontkent.

De openbaar aanklager van het Internationaal Strafhof (ICC) heeft een officieel onderzoek opgestart naar oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid in Oekraïne . Onder meer België vroeg daar om.

De Wereldbank schort met onmiddellijke ingang alle hulpprogramma’s met Rusland en Wit-Rusland op. In Wit-Rusland is de Wereldbank betrokken in 11 projecten, goed voor in totaal 1,15 miljard dollar (1 miljard euro). In Rusland leidt de groep 4 projecten, goed voor 370 miljoen dollar (333 miljoen euro).

Netflix heeft alle toekomstige Russische projecten en acquisities stopgezet .

De Japanse autoreus Toyota heeft de productie in zijn fabriek in het Russische Sint-Petersburg voorlopig opgeschort . De constructeur verwijst daarvoor naar verstoringen in de toeleveringsketen door het Russisch-Oekraïense conflict.

Spotify sluit zijn kantoren in Rusland en haalt content die door de Russische staat is gesponsord, van het streamingplatform. De streamingdienst blijft wel toegankelijk voor Russen.

Vier Russische straaljagers vlogen woensdag kort over Zweeds grondgebied boven de Baltische Zee. Dat heeft het Zweeds leger gemeld. Het voorval leidde tot een felle veroordeling van de Zweedse minister van Defensie.