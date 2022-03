15-jarige fietsster verongelukt op weg naar volleybaltraining

Een 15-jarige fietsster is woensdagavond overleden aan haar verwondingen na een ongeval in Tessenderlo. Het meisje was op weg naar een volleybaltraining.

Het ongeval gebeurde ter hoogte van het kruispunt Sportlaan, Blekerstraat en Baalmolenstraat. S.H. kwam uit een doodlopende straat en stak de Baalmolenstraat over. Ze werd langs links geraakt door een auto. De impact was enorm. Het meisje werd ter plaatse gereanimeerd. Daarna werd ze naar het ziekenhuis in Hasselt gebracht. Daar overleed ze enkele uren later.

Het meisje was onderweg naar de volleybaltraining. Haar ploeggenoten werden opgevangen door de trainers van de club. De ouders van het meisje werden begeleid door slachtofferhulp.

Werner Vanderplanken is de voorzitter van volleybalclub Tesvoc. “Ik was naar de voetbaltraining van mijn zoon en vernam pas ’s avonds het nieuws dat er een ongeluk was gebeurd. De aanwezige trainers hebben de speelsters van onze club begeleid en opgevangen zodat iedereen veilig thuis geraakte. De ouders van het slachtoffer willen in alle rust het verdriet verwerken.”

Het parket Limburg stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.

mm/klu