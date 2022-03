“Russisch konvooi staat stil, soldaten plunderen supermarkten op zoek naar eten”

Volgens onbevestigde berichten dreigen de Russische troepen zonder brandstof en voedsel te vallen. Volgens de Britse openbare omroep BBC hebben Oekraïense overheidsvertegenwoordigers in de regio gezegd dat Russische soldaten supermarkten plunderen op zoek naar eten omdat de maaltijden die het Russische leger aanbiedt, niet goed meer zijn.

Ook zou het verzet van de Oekraïners invloed hebben op de voortgang van het konvooi, aldus Kirby. Volgens hem kan het dat de troepen zich hergroeperen en evalueren hoe ze de verloren tijd kunnen goedmaken. Kirby stelde ook dat het nog steeds de ambitie van de Russische president Vladimir Poetin is om de macht in Kiev te pakken en de Oekraïense overheid af te zetten.

© AP

Hij benadrukte ook dat Kiev niet de enige stad is die onder vuur ligt. Er wordt hevig gevochten in het oostelijke Charkiv en in zuidelijke steden als Marioepol en Cherson. Die laatste stad is inmiddels veroverd door de Russen, zei de burgemeester van de stad.

