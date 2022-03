“Russische veiligheidsdienst lekte informatie over moordcomplot tegen Zelenski”

“De Russische FSB heeft informatie gelekt die Oekraïne waarschuwde voor een moordcomplot tegen president Zelenski. Nu kunnen we een interne machtsstrijd binnen het Kremlin verwachten om het regime van Poetin omver te werpen. Laten we in de tussentijd doorgaan met de aanvallen”, klinkt het.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

LEES OOK. Poetin neemt steeds meer afstand van iedereen: “Een strategie die al jaren uitgetekend is”

LEES OOK. Na één week oorlog al cijfers die niet meer gezien zijn sinds WOII: zo zwaar is de balans in Oekraïne

LEES OOK. Zet Rusland ‘de vader van alle bommen’ in? “Zelfs wie in kelder of bunker schuilt, blijft niet gespaard”

LEES OOK. “Wat Europa doet is helemaal verkeerd. We onderschatten de motivatie van Poetin”