Franse president Macron nodigt EU-leiders uit in Versailles om lessen te trekken uit conflict: “Europa moet aanvaarden dat ze prijs moet betalen voor vrede, vrijheid, democratie”

De Franse president Emmanuel Macron wil tijdens de informele Europese top op 10 en 11 maart in Versailles beslissingen nemen over “het nieuwe economische model” van de EU. Dat moet er komen nu Rusland Oekraïne is binnengevallen, zei hij woensdag tijdens een televisietoespraak.

Volgens Macron moet op de oorlog in Oekraïne gereageerd worden met historische beslissingen. “Ons Europa heeft al eenheid en vastberadenheid getoond. We zijn in een nieuw tijdperk terechtgekomen”, zei hij.

De informele EU-top in Versailles, die georganiseerd wordt in het kader van het voorzitterschap van Frankrijk, moet dus dienen om beslissingen te nemen over “een strategie rond een Europese energieonafhankelijkheid” en over “de Europese defensie”. De top zou oorspronkelijk gaan over het Europese groei- en investeringsplan voor 2030, nadat te midden van de coronapandemie het Europees relanceplan werd goedgekeurd.

“Europa moet echter aanvaarden dat ze de prijs moet betalen voor de vrede, de vrijheid, de democratie. Ze moet meer investeren om minder af te hangen van andere continenten en om voor zichzelf te kunnen beslissen. Om, in andere woorden, een meer onafhankelijke macht worden”, aldus Macron. Als vreedzame landen mogen de EU-lidstaten “niet afhangen van anderen om zichzelf te verdedigen, of dat nu op land, op zee, in de lucht, in de ruimte of in de cyberspace”, aldus Macron. “Onze Europese defensie moet een stap vooruit zetten.”

“We mogen niet meer van anderen afhangen, en in het bijzonder van Russisch gas, om ons te verplaatsen, ons te verwarmen, om fabrieken te laten werken. Daarom ga ik een strategie verdedigen van een Europese onafhankelijkheid op vlak van energie, nadat ik voor Frankrijk beslist heb om hernieuwbare energie te ontwikkelen en nieuwe kerncentrales te bouwen.”