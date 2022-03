“China vroeg Rusland Oekraïne niet binnen te vallen tijdens de Winterspelen”

China zou Rusland gevraagd hebben Oekraïne niet binnen te vallen tijdens de Winterspelen, die plaatsvonden in Peking. Dat meldt The New York Times. China ontkent.

Hoge Chinese overheidsambtenaren zouden hoge Russische overheidsambtenaren begin februari gevraagd hebben Oekraïne niet binnen te vallen voor het einde van de Olympische Winterspelen in Peking. Dat meldt The New York Times op basis van bronnen binnen de regering-Biden en een Europese bron. De bronnen citeerden een westers inlichtingenrapport.

Een bron die bekend is met de zaak bevestigde aan persagentschap Reuters dat China dat inderdaad had verzocht, maar weigerde details te verstrekken. De bron wou vanwege de gevoeligheid van de zaak niet herkend worden.

Een overheidsambtenaar die volgens The New York Times bekend was met de informatie, zei dat het rapport niet noodzakelijkerwijs aangaf dat er gesprekken over een invasie hebben plaatsgevonden tussen de Chinese president, Xi Jinping, en zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin.

China ontkent

"De beweringen die in die rapporten worden genoemd, zijn speculaties zonder enige basis, en zijn bedoeld om China de schuld te geven en te belasteren", zei Liu Pengyu, een woordvoerder van de Chinese ambassade in Washington, in een reactie aan The New York Times.

Na wekenlange waarschuwingen van westerse leiders, viel Rusland op 24 februari Oekraïne binnen vanuit het noorden, het oosten en het zuiden. Dat was slechts enkele dagen na het einde van de Olympische Winterspelen.

De informatie over de uitwisseling tussen de Chinese en Russische overheden is verzameld door een westerse inlichtingendienst en wordt door overheidsambtenaren die deze beoordelen als geloofwaardig beschouwd, schreef The New York Times.