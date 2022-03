Zware explosies schrikken Kiev opnieuw op: beelden tonen enorme wolk na ontploffing

Het werd opnieuw een gevaarlijke nacht en ochtend voor de inwoners van Kiev. De Oekraïense hoofdstad ligt opnieuw onder vuur. Na luchtaanvallen zijn zeker vier explosies gehoord, twee in het stadscentrum en twee bij een metrostation. Dat melden Oekraïense media en buitenlandse reporters ter plaatse. Het is nog niet duidelijk hoeveel schade er is en of er slachtoffers gevallen zijn. Op Twitter werden beelden gedeeld van die explosies. “Leek wel een kleine nucleaire bom”, beschreef Twitteraccount Ukraine Live een van die ontploffingen.