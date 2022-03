Chauffeur gewond na aanrijding met signalisatievoertuig op E17

Op de E17 in Kortrijk is in de nacht van woensdag op donderdag een persoon gewond geraakt bij een aanrijding. Een vrachtwagenchauffeur reed in op een signalisatiewagen die waarschuwde voor werden op de pechstrook. De bestuurder van het signalisatievoertuig zat gekneld en moest bevrijd worden, zo bevestigt de brandweer van zone Fluvia.