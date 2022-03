Overlegcomité gaat mondmaskers op school afschaffen en denkt er zelfs aan om coronabarometer volledig te schrappen

Vrijdag komt het Overlegcomité opnieuw - en misschien wel voor een laatste keer - samen om zich te buigen over de coronapandemie. De barometer zal naar code geel gaan en uit de goedgekeurde ontwerpbeslissingen van de federale regering, die Het Nieuwsblad al kon inkijken, zou de barometer zelfs al kunnen verdwijnen. En de mondmaskers in het onderwijs, die zullen vanaf volgende week niet meer verplicht zijn.

Dat er morgen naar code geel zal worden overgeschakeld staat zo goed als vast. Sterker nog, uit de beleidsnota van de federale regering, blijkt zelfs dat de coronabarometer helemaal zou kunnen verdwijnen. De ontwerpbeslissing werd al goedgekeurd door de federale regering en zal nu tijdens het Overlegcomité goedgekeurd moeten worden door de regioregeringen. Maar de kans dat zij niet akkoord gaan met de opschorting van de maatregelen lijkt nihil te zijn.

Voor de coronabarometer liggen er voorlopig nog twee opties op tafel. Die zou kunnen overgaan tot een code geel waardoor de belangrijkste maatregelen zoals het dragen van een mondmasker en het CST wegvallen. Anderzijds zou er ook gekozen kunnen worden om de barometer gewoon helemaal achterwege te laten. Want als er geen noodsituatie meer van toepassing zal zijn, zou de barometer dus ook zijn nut verliezen en dus gewoon kunnen verdwijnen.

Mondmaskers zouden in het onderwijs vanaf 7 maart verdwijnen. Maar die zou wel nog verplicht kunnen zijn in de luchthaven, op het openbaar vervoer en in zorginstellingen.

