Arbeidsmarkt kende in 2021 nooit geziene heropleving

De arbeidsmarkt heeft vorig jaar een erg sterke heropleving gekend. Er kwamen netto zowat 93.000 jobs bij in vergelijking met het jaar ervoor. Dat blijkt donderdag uit een nieuw Dynam-rapport van het HIVA - Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving aan de KU Leuven. Een aandachtspunt is dat er nog steeds weinig mensen zijn die hun job inwisselen voor een andere.

De studie bespreekt de periode van het tweede kwartaal van 2021. In het begin van die periode werd de samenleving nog gekenmerkt door strenge coronamaatregelen (de “paaspauze”), maar stapsgewijs vielen vele beperkingen weg. Dat vertaalde zich in een sterke heropleving van de arbeidsmarkt: netto kwamen er zowat 93.000 jobs bij.

“Dat is het hoogste peil ooit sinds het begin van de Dynam-metingen in 2006”, zegt professor Ludo Struyven (HIVA-KU Leuven). “Het is zelfs hoger dan tijdens de economische bloeiperiode voor de financiële crisis van 2008-2009.”

Rechtstreeks van bij vorige werkgever

Uit het onderzoek blijkt tegelijkertijd dat er nog geen herstel te zien is van de werk-naar-werktransities, dus de transitie van de ene naar de andere job zonder tussenstap in de werkloosheid te hebben. Bij een volledig economisch herstel zou er ook meer mobiliteit op de arbeidsmarkt te vinden zijn: uit eerder onderzoek bleek dat meer dan de helft van alle aanwervingen slaat op werknemers die rechtstreeks van bij een vorige werkgever komen.

“Werknemers blijven nog voorzichtig om van baan te wisselen”, legt professor Struyven uit. “Werkgevers vermijden ontslagen met behulp van tijdelijke werkloosheid en andere steunmaatregelen. Het zou kunnen dat werkgevers, omdat er precorona in sommige sectoren al krapte was, hun uiterste best doen om profielen aan boord te houden.”

Uitzondering op de regel zijn sectoren waar er wel een licht herstel is van werk-naar-werktransities, zoals landbouw, bouw, ICT, vastgoed, vrije en wetenschappelijke beroepen en onderwijs.