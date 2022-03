Directeur van Atoomenergieagentschap zaterdag op bezoek in Iran

De topman van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) brengt zaterdag een bezoek aan Iran. Dat bezoek kadert in de inspanningen om de nucleaire deal met Iran te redden, kondigde een woordvoerder van de VN-organisatie donderdag aan. Rafael Grossi zal in Teheran overleg hebben met Iraanse verantwoordelijken. Bij zijn terugkeer in Wenen, zaterdagavond, volgt een persconferentie.

Grossi had woensdag nog gezegd dat het IAEA de pogingen “nooit zal opgeven” om van Iran opheldering te krijgen over de aanwezigheid van nucleair materiaal op niet-aangemelde locaties. Voor Teheran is het afsluiten van het IAEA-onderzoek een voorwaarde om een akkoord te sluiten die de nucleaire deal uit 2015 nieuw leven moet inblazen.

In 2015 sloot Iran dit zogenaamde Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), met de Verenigde Staten, China, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Rusland en Duitsland. Onder Donald Trump trok Washington zich echter terug uit het akkoord, waarop er opnieuw sancties volgden. Vervolgens onttrok Iran zich geleidelijk aan de verplichtingen die de deal hen oplegde, en hervatte het zijn nucleaire activiteiten.

In Wenen wordt intussen al weken onderhandeld om het JCPOA weer in werking te doen treden, en de komende dagen worden gezien als beslissend. Na een maandenlange pauze werden de gesprekken in november hervat, zonder Washington echter, dat onrechtstreeks deelneemt. Een van de moeilijke punten is dat Teheran de lippen op elkaar blijft houden over vier niet-officiële sites.