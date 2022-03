Oekraïense president Zelenski vergelijkt Russen met virus in nieuwe video

Zelenski wees erop dat Rusland van tactiek veranderd is, en nu ook aanhoudend burgerdoelwitten onder vuur neemt. “Dat bewijst dat Oekraïne succesvol is in zijn verzet tegen het Russische plan voor een snelle overwinning.”

Hij zei ook dat het land heropgebouwd zal worden na het einde van dit conflict, en waarschuwde de Russen dat zij daarvoor herstelbetalingen zouden moeten ophoesten. “Zelfs al vernietigen jullie alle Oekraïense kathedralen en kerken, ons geloof in Oekraïne, God en mensen zullen jullie niet vernietigen. “We zullen elk huis, elke straat, elke stad heropbouwen. En we zeggen tegen Rusland: leer het woord ‘herstelbetalingen’ en ‘bijdrage’. Jullie zullen ons volledig terugbetalen voor wat jullie hebben gedaan tegen onze staat, tegen elke Oekraïner.”

De Oekraïense president sloot zijn videoboodschap af met een vergelijking tussen het coronavirus en de Russen: “Het is exact twee jaar geleden dat we het eerste geval van Covid-19 in Oekraïne noteerden. En het is nu een week geleden sinds dat andere virus aanviel.”