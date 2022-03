Ronald Koeman doorbreekt stilte na ontslag bij FC Barcelona: “Waarom moet Messi weg als ze daarna iemand voor 55 miljoen binnenhalen?”

Zijn ontslag bij FC Barcelona heeft er stevig ingehakt bij Ronald Koeman (58). De Nederlander vindt dat hij te weinig tijd kreeg om er zijn werk af te ronden en begrijpt niet waarom de club Lionel Messi liet gaan. “Je zult mij voorlopig niet meer zien in Camp Nou, niet met deze voorzitter”, zegt Koeman in een interview met het Algemeen Dagblad.

Ronald Koeman woont nog steeds in Barcelona, op twee kilometer van Camp Nou. Op wedstrijddagen ziet hij vanop het terras van zijn appartement de stadionlichten branden. Hij is sinds zijn ontslag eind oktober nog niet terug in Camp Nou geweest, maar kan op televisie wel alweer kijken naar wedstrijden van de Catalaanse topclub. “Toen deed het pijn, was het nog veel te vers. Nu kan ik wel weer kijken.”

De ex-coach van Barça heeft het moeilijk met de manier waarop hij behandeld werd bij zijn geliefde club. “Je zult mij voorlopig niet in het Camp Nou zien, dat kan ik nog niet. Niet met deze voorzitter (Joan Laporta, red.), ik kan niet doen alsof er niets is gebeurd”, vertelt Koeman in het Nederlandse AD. “De tijd die de nieuwe trainer Xavi heeft gekregen was mij niet gegund. Dat vind ik nog wel steeds pijnlijk. Ik zat met al die geblesseerden. Nu is Pedri weer fit, en Dembélé...”

© BELGAIMAGE

“Waarom moest Messi weg?”

“Als ik mezelf iets verwijt, is het dat ik misschien te vaak in het belang van de club heb gedacht en niet aan mezelf, wat ík wilde”, gaat Koeman verder. “Het was op aandringen van de clubleiding dat ik instemde met het vertrek van sommige spelers, om zo de financiën iets op orde te krijgen. Maar als je daarna dan ziet dat ze iemand voor 55 miljoen aantrekken (Ferran Torres van Manchester City, red.), kort nadat ze Messi lieten gaan... Dan vraag je je toch af of er niet meer aan de hand was. Waarom moest Messi weg?’’

Straffe taal van Koeman, die de Nederlandse nationale ploeg verliet voor een avontuur bij ‘zijn’ FC Barcelona. Spijt heeft hij daar niet van. “Ik heb geen moment gedacht dat ik hier niet had moeten instappen. Ik wilde dit echt graag doen. Het zal ook altijd mijn club blijven. En we blijven in Barcelona wonen. Wie weet ga ik er ooit nog eens aan het werk, het heeft geen zin in wrok te koesteren.” Het valt te betwijfelen of het ooit nog zover komt. Zolang Joan Laporta voorzitter is, zit een terugkeer er na dit interview wellicht niet in.