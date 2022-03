Think Pink wil enkel nog borstkankerbehandelingen in erkende borstklinieken

Borstkankerorganisatie Think Pink ijvert er bij federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke voor dat enkel erkende borstklinieken nog borstkankerbehandelingen kunnen uitvoeren. De organisatie heeft daarvoor een petitie opgestart. “Nog elke dag worden patiënten geopereerd en behandeld in niet-erkende ziekenhuizen”, zegt Heidi Vansevenant, voorzitter van Think Pink. “Dat kan voor ons niet.”

De petitie wordt volgende week dinsdag, naar aanleiding van Internationale Vrouwendag, afgegeven aan Vandenbroucke. Vorige maand ging de petitie online, en ze werd al meer dan duizend keer ondertekend door zowel patiënten als oncologen.

Een ziekenhuis dat erkend wil worden als borstkliniek moet voldoen aan een aantal vereisten, die “garanderen dat de complexe behandeling van borstkanker aan strenge kwaliteitsvereisten beantwoordt”, legt Vansevenant uit. Zo moet een coördinerende borstkliniek jaarlijks minstens 125 nieuwe borstkankerdiagnoses stellen. Voor een satellietborstkliniek zijn dat er zeker 60. Daarnaast is er een multidisciplinair team dat een ruime ervaring met borstkanker heeft en moet de infrastructuur aan specifieke kwaliteitseisen voldoen.

Hoeveel borstkankerpatiënten jaarlijks nog in niet-erkende borstklinieken verzorgd worden, weet Think Pink niet. “We hebben die cijfers opgevraagd, maar daarnaar loopt momenteel een speciaal onderzoek”, zegt woordvoerster Ophélie Mouton. “Pas eind oktober zou daar duidelijkheid over zijn. Ook dat vinden we niet kunnen, want het koninklijk besluit dat de vereisten voor een borstkliniek vastlegt, dateert intussen al van 2007.”