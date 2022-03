Aandeel Ontex stijgt na berichten over beursexit

Het financiële persbureau Bloomberg kwam donderdag met het nieuws, en baseert zich daarvoor op bronnen met kennis van zaken. Holding GBL heeft een belang van 20 procent in Ontex. Het zou gesprekken over een uitkoopbod hebben gevoerd met potentiële partners, onder meer investeringsbedrijven en eigenaars van soortgelijke merken. Volgens de anonieme bronnen waar Bloomberg zich op baseert, is er geen zekerheid dat het al dan niet tot een deal komt.

Het aandeel Ontex verloor de voorbije twaalf maanden al 31 procent, wat het bedrijf nog waardeert op 488 miljoen euro. Na het nieuws opende het aandeel Ontex 14 procent hoger.

