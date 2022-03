Russische buitenlandminister Lavrov: “Derde Wereldoorlog kan enkel kernoorlog zijn”

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov beschuldigt het Westen ervan na te denken over een nucleaire oorlog tegen Rusland. “Dit idee leeft in de hoofden van de westerse leiders, niet in dat van de Russen.”

Volgens Lavrov is de Russische inval in Oekraïne gerechtvaardigd, omdat “president Zelenski regeert over een maatschappij waar nazisme hoogtij viert.” Lavrov beweerde ook dat bendes de Oekraïense dorpen en steden plunderen, en dat het Oekraïense leger “burgers gebruikt als menselijke schilden”. “Mensen moeten niet enkel naar de Hollywoodfilm kijken zoals die geschreven wordt door de westerse media, en waarin er een grote slechterik is.”

Lavrov zei ook dat de Amerikaanse president Joe Biden heeft beweerd dat het enige alternatief voor de westerse sancties een Derde Wereldoorlog zou zijn, en waarschuwt dat “een Derde Wereldoorlog enkel een kernoorlog kan zijn”. Lavrov beweerde wel dat dat vooruitzicht “enkel in het hoofd van westerse politici bestaat, niet in dat van het Russische volk. Als er echt een oorlog uitbreekt tegen ons, dan moeten zij die dergelijke plannen daar goed over nadenken. En ja, volgens mij worden dergelijke plannen echt gemaakt.”

Hitler

Lavrov vergeleek de Verenigde Staten ook met Hitler. “In het verleden hadden Napoleon en Hitler het doel om Europa te onderwerpen. Dat is wat de Amerikanen nu doen.” Hij wijst bijvoorbeeld naar de Duitse weigering om de Nordstream 2-gaspijplijn goed te keuren als bewijs van “de plaats van Europa” in de relatie met de VS.

“Ik twijfel er niet aan dat er een oplossing komt voor de crisis in Oekraïne”, aldus nog Lavrov. “Maar het gesprek tussen Rusland en het Westen moet gebaseerd zijn op wederzijds respect. Het enige waar het Westen nu aan denkt, is Rusland straffen. De NAVO wil oppermachtig blijven en hoewel Rusland veel goede wil heeft, kunnen we niemand onze belangen laten ondermijnen.”

Moskou ziet “ongeziene aanvallen” van Westen op Rusland

De Europese Unie, de Verenigde Staten en vele andere landen zijn bezig met een “ongeziene economische, politieke en informatieoorlog tegen Rusland”, zei de Russische onderminister van Buitenlandse Zaken Sergej Rjabkov even later dan weer aan tv-zender RBK. Het Westen heeft “tomeloos, zoniet waanzinnig” wapens, uitrusting en communicatiemiddelen naar Oekraïne gestuurd. Die westerse inspanningen zullen Rusland echter niet verhinderen om de “speciale operatie” - in de terminologie van het Kremlin - “zoals gepland” uit te voeren.

Rjabkov herhaalde verder de bekende Russische kritiek op het Westen, als zou het geen oren hebben naar de Russische veiligheidsbelangen. “Het is bevestigd dat er niet naar ons is geluisterd, en nu bedekken ze gewoon hun oren”, aldus de viceminister. Tegelijk beklemtoonde Rjabkov nog dat Rusland bereid blijft tot dialoog. “Daarvoor is wel politieke wil van het Westen nodig, vooral van de Verenigde Staten”, klonk het. Het Westen heeft schuld aan de verbroken relatie met Rusland, zei hij. “Tot dusver zien we alleen maar een verharding van hetzelfde egocentrisme en egoïsme in het buitenlands beleid,” omschreef de Rus het.

