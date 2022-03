NMBS-aanbod vanaf 7 maart weer bijna volledig

De spoormaatschappij moest eind januari het treinaanbod verlagen naar 93,5 procent van het normale aanbod, omdat er veel werknemers ziek waren of in quarantaine zaten. Vanaf 21 februari werd het aanbod opgeschaald naar 96 procent van het normale aanbod en vanaf maandag is het dus weer bijna volledig.

Concreet gaat het om vijf P-treinen van en naar Brussel die opnieuw rijden en de heropstart van de voorstedelijke verbindingen S7 Halle-Vilvoorde, S32 Puurs-Antwerpen-Centraal-Essen (terugkeer van de halfuurdienst), S42 Flémalle-Haute-Seraing-Luik-Guillemins-Liers, S61 Charleroi-Zuid-Namen-Jambes en twee piekuurtreinen van de S63 verbinding tussen Erquelinnes en Charleroi-Zuid.

Informatie over de dienstverlening kunnen reizigers terugvinden op de routeplanner van NMBS via de app of via de website.