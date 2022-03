Belgische clubs ondernemen actie: OH Leuven wil jonge Oekraïense voetballers opvangen, Anderlecht en Eupen veilen shirts halve finale Croky Cup

OH Leuven, RSC Anderlecht en KAS Eupen ondernemen actie voor de Oekraïeners die getroffen zijn door de oorlog. OHL zal in samenwerking met Stad Leuven een aantal jonge Oekraïense voetballers opvangen, Anderlecht en Eupen veilen wedstrijdshirts voor SOS Kinderdorpen in Oekraïne.

“De oorlog in Oekraïne treft alle lagen van hun bevolking en vele honderdduizenden mensen zijn op de vlucht voor het oorlogsgeweld”, klinkt het in een officiële mededeling van OH Leuven. “Onder hen bevinden zich ook jonge voetballers. De schrijnende taferelen zijn elke dag in de media te zien en een grote solidariteitsbeweging trekt zich op gang. Ook wij willen ons steentje bijdragen.”

“OH Leuven kreeg via Oekraïense contacten de vraag of we enkele jonge voetballers uit Oekraïne kunnen opvangen. We willen graag in samenwerking met stad Leuven hierop ingaan en binnen de mate van het mogelijke ons steentje bijdragen. Voetbal helpt voetbal en we willen deze jongens en hun familie zo goed mogelijk opvangen in een warme omgeving.”

Daarnaast doet OH Leuven een oproep naar alle supporters om waar nodig hun steentje bij te dragen. Lees hier hoe u kunt helpen.

Ook bij Anderlecht en Eupen steken ze de handen uit de mouwen. De opbrengst van de wedstrijdshirts van de halve finale tussen Anderlecht en Eupen gaat integraal naar SOS Kinderdorpen Oekraïne, waarmee Oekraïense kinderen in nood geholpen zullen worden.

“De oorlog in Oekraïne laat ook de sportwereld niet onberoerd”, klinkt het op de clubwebsite. “RSC Anderlecht wil de eerste thuiswedstrijd sinds de escalatie van het geweld aangrijpen om, samen met onze supporters, het Oekraïense volk een hart onder de riem te steken.”

Bieden op een wedstrijdshirt van Anderlecht of Eupen kan hier.