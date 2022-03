Inwoners van Melitopol verzetten zich hevig tegen Russisch leger: elke dag protestmars, militair konvooi tegengehouden

Niet alleen het Oekraïense leger, maar ook de burgerbevolking verzet zich in verschillende steden met hand en tand tegen de Russische soldaten. De Oekraïense Olga Gaisumova zond dinsdag en woensdag livebeelden uit van in Melitopol. De stad ligt in het zuiden van Oekraïne vlak bij de grootste kerncentrale van Europa, die in handen van Rusland is gevallen. Maar de bevolking geeft niet op. Dinsdag werden ze gefilmd toen ze het Russische legerkonvooi de weg blokkeerden door zich op straat te gooien. Woensdag confronteerden de inwoners van de stad gewapende Russische soldaten, terwijl geweerschoten weerklonken.