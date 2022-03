Gevangengenomen Russische soldaat krijgt bekertje thee van Oekraïners en barst in tranen uit als hij met zijn moeder mag bellen

De Russische oorlog in Oekraïne wordt niet alleen in de straten van het Oost-Europese land uitgevochten, maar ook op sociale media. Talloze beelden van Oekraïens verzet en heldendaden worden verspreid via Facebook, Twitter en Telegram. Sinds kort doen - ongeverifieerde - beelden de ronde van een gevangen Russische soldaat die ongeziene warmte krijgt van de Oekraïeners. De man kreeg een bekertje thee en een hapje, en mocht - in tranen - even bellen naar zijn moeder. “Het is deze jongemannen hun schuld niet”, klinkt het bij omstanders.