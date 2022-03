Woning in Willebroek onder vuur genomen, twintigtal kogels afgevuurd

In de Vaartstraat in Willebroek is woensdagnacht een woning beschoten. Onbekenden vuurden een twintigtal kogels af op het pand.

De politie werd donderdagochtend opgeroepen voor een schietpartij in de Vaartstraat in Willebroek. In de loop van de nacht, vermoedelijk tussen 1 en 2 uur, was een woning in de straat verschillende keren beschoten. In totaal werden volgens onze informatie een twintigtal kogels afgevuurd op het rijhuis.

Het labo kwam donderdag ter plaatse voor een sporenonderzoek, de feiten worden onderzocht door de Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen. “Er raakte niemand gewond”, zegt parketwoordvoerder Kristof Aerts. “Het parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd.”

Een eventuele link met het drugsmilieu wordt onderzocht. Naast de beschoten woning woont een man die in de haven werkt, het is niet uitgesloten dat de verkeerde woning beschoten werd. (sare)