Amnesty International vindt bewijs van drie “mogelijke oorlogsmisdaden” in Oekraïne

Amnesty International heeft drie voorbeelden van “mogelijke oorlogsmisdaden” in Oekraïne gedocumenteerd. Dat meldt The Guardian.

De mensenrechtenorganisatie beschrijft drie aanvallen op de noordoostelijke stad Charkov, de tweede grootste stad van Oekraïne, op 28 februari. Daarbij kwamen minstens negen onschuldige burgers om het leven, onder wie ook kinderen. De aanvallen vonden uitgerekend plaats terwijl de Russische en Oekraïense onderhandelaars aan de Wit-Russische grens onderhandelden.

(Lees verder onder de tweet)

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Een eerste aanval vond plaats om 12.30 uur (lokale tijd) in het noorden van Kharkov. Daarbij werden 300mm Smerch-raketten met 9N235-clustermunitie gebruikt, die door Rusland geproduceerd worden. Uit een onontplofte raket blijkt dat de munitie geproduceerd werd in 2019, toen Rusland al gestopt was met leveren van wapens aan Oekraïne. Dat wijst er volgens Amnesty International op dat de aanval het werk was van Rusland. Bij die aanval kwamen vier mensen om het leven: drie mensen die water wilden gaan halen, en één kind. 16 andere mensen raakten daarbij ook gewond.

Bij een tweede aanval op ongeveer hetzelfde moment op de centraal gelegen Klochkivska-straat werd ook een Smerch-raket gebruikt. De impact van die ontploffing blies het been van een vrouw af die inkopen was gaan doen toen de avondklok even niet van kracht was. Die vrouw overleed niet veel later aan haar verwondingen.

(Lees verder onder de tweet)

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Een derde aanval met een Smerch-raket sloeg in op het gebied rond een winkelcentrum en parkeergarage in het noordoosten van de stad. Volgens een getuige raakten daarbij twee mensen zwaargewond.

(Lees verder onder de tweet)

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Amnesty International onderzoekt nauwgezet alle mogelijke gevallen van oorlogsmisdaden. Het onderzoekt daarvoor digitaal bewijs – zoals foto’s, video’s en satellietbeelden van aanvallen op burgerdoelwitten in Oekraïne. “Ons Crisis Evidence Lab heeft overtredingen van het internationale recht geverifieerd die kunnen neerkomen op oorlogsmisdaden”, klinkt het.