Negen mensen die urenlang vastzaten in attractie krijgen fameus cadeaupakket ter waarde van 1.500 euro van Plopsaland: “Willen tonen dat we met hen begaan zijn”

Anderhalve week nadat negen jongeren urenlang vastzaten in attractie The Ride To Happiness in Plopsaland op meer dan 30 meter hoogte, komt het pretpark met een mooi gebaar. Ze kregen cadeaupakketten ter waarde van 1.500 euro toegestuurd. “Zo willen we nogmaals tonen dat we erg met hen begaan zijn”, zegt commercieel directeur Sebastien Momerency.

Het incident in de populaire topattractie gebeurde op zaterdag 19 februari rond 17.15 uur. De trein bleef toen steken op het hoogste punt van de rit, op meer dan 30 meter hoogte. Omdat de plaats niet aangeduid was als evacuatiezone, moest goed nagedacht worden over hoe de negen veilig bevrijd konden worden.

Uiteindelijk kwam een telescopische kraan ter plaatse om hen uren later terug op de begane grond te zetten. Het ging om vijf Belgen, drie Duitsers en een Nederlander, allen jongeren. Ze waren flink onderkoeld, maar kwamen er voorts met de schrik van af. Meteen na het incident lieten ze al weten dat ze Plopsaland helemaal niets kwalijk namen.

Goed gevoel

“Wij zijn erg begaan met hen en wilden absoluut iets doen”, zegt commercieel directeur Sebastien Momerency. “Na het incident hebben we al aangeboden dat ze konden overnachten in ons Plopsahotel om even op adem te komen. De drie Duitse jongeren, de Nederlandse jongen en hun vrienden konden we zo een slaapplaats aanbieden. Maar we willen voor de negen mensen die vastzaten iets speciaals doen, zodat ze een goed gevoel overhouden aan ons park.”

LEES OOK. Tristan (17) zat urenlang op attractie in Plopsaland, in regen en wind: “Tijd vloog voorbij”

“Daarom stuurden we hen een mooi cadeaupakket op. Wat erin zit, verklap ik liever niet, zodat het voor hen een verrassing is als het met de post toekomt. Maar het zijn items waarmee ze terechtkunnen in al onze parken en bovendien hebben ook de mensen van Tomorrowland, partner van The Ride, een unieke belevenis aangeboden op het festival. We hebben er ook voor gezorgd dat niet alleen die negen mensen, maar ook hun vrienden of familie kunnen genieten van de attentie.”

Persoonlijk gesprek

Plopsaland verstuurde de cadeaupakketten woensdag en verkreeg daarvoor na goedkeuring de adressen via de politie. “Maar hun telefoonnummers of e-mailadressen hebben we niet”, gaat Momerency verder. “Daarom stopten we ook een brief in het pakket. Daarbij vragen we hen om even een seintje te geven als ze naar ons park komen. Zo zorgen we ervoor dat iemand van de directie aanwezig is om ook nog eens een persoonlijk gesprek met hen te voeren en onze excuses aan te bieden. Dat vinden we minstens zo belangrijk. We zijn absoluut met hen begaan en maakten dit nooit eerder mee.”

The Ride To Happiness is sinds zaterdag terug open, zij het met één trein in plaats van twee.

LEES OOK. Waarom het meer dan zes uur duurde voor de inzittenden uit vastgelopen attractie in Plopsaland gered konden worden