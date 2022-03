Onze reporter neemt poolshoogte bij Pools-Oekraïense grens: “Hulpposten voor vluchtelingen opgezet”

Onze man Arthur De Meyer is nog steeds bij de Pools-Oekraïense grens. Hij zag er net buiten Przemyśl, zo’n achttien kilometer van de grens, een hulppost voor Oekraïense vluchtelingen. “Mensen gestrand aan de grens worden naar hier gebracht”, zegt Aga Gasior, een vrijwilliger uit Krakau. “Ze krijgen hier te eten, ook kunnen ze kledij, hygiëneartikelen en andere benodigdheden inslaan. Vervolgens worden ze over heel Polen gebracht naar andere vrijwilligers die bereid zijn vluchtelingen op te vangen. Dit is gestart als een vrijwilligers initiatief, alle hulpgoederen zijn donaties, maar vandaag heeft de stad gezegd dat ze ook logistieke en materiële steun gaan bieden.”