Benjamin Feys kwam in 2015 vrij en bouwde een nieuw leven op in Mechelen. — © Dirk Vertommen

Meer dan drie jaar zat Benjamin Feys (32) in een Boliviaanse gevangenis wegens drugssmokkel. Het verhaal haalde hier uitgebreid de pers. In 2015 kwam hij vrij en begon Benjamin een nieuw leven in Mechelen. Van drugs blijft hij ver weg, tegenwoordig werkt hij als televisiemaker. “Ik heb domme dingen gedaan. Maar het maakte mij tot de persoon die ik vandaag ben.”