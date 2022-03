HET PUNT VAN VAN IMPE. “Als een dictator iets zegt, kan je hem maar beter op zijn woord geloven. Dit kan het begin zijn van een nieuwe wereld”

De morele verontwaardiging over Poetin en zijn beslissing om Oekraïne binnen te vallen, is groot. Volgens de Europese leiders kunnen de sancties niet scherp genoeg zijn. “Maar dit weten we niet pas sinds de invasie in Oekraïne”, zegt hoofdredacteur Liesbeth Van Impe. “We wísten al dat hij niet te beroerd is om zijn tegenstanders in Rusland, zelfs in Europa, om te leggen. We weten dat hij de Krim heeft geannexeerd, dat hij de Brexit en de Amerikaanse verkiezingen heeft willen beïnvloeden, dat hij er alles aan doet om de Westerse democratie te ondermijnen. We weten dat allemaal.” Die algemene verontwaardiging die er nu is, die heeft dus lang genoeg op zich laten wachten, zegt Van Impe.