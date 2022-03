Het Internationaal Strafhof in Den Haag gaat officieel onderzoeken of er oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid hebben plaatsgevonden in Oekraïne. België is een van de landen die het strafhof formeel verzocht heeft om zo’n onderzoek op te starten. “Het dossier van de aanklager valt of staat met sluitend bewijsmateriaal”, zegt expert internationaal recht Jan Wouters (KU Leuven).