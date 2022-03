Europees Parlement start onderzoekscommissie naar Pegasus

De conferentie van voorzitters van het Europees Parlement heeft de oprichting goedgekeurd van een onderzoekscommissie naar het gebruik van de spionagesoftware Pegasus. Er worden ook twee zogenoemde bijzondere commissies geïnstalleerd: de ene zal zich buigen over de lessen die kunnen worden geleerd uit de coronacrisis, de andere over buitenlandse inmenging.

Dat heeft Belga uit goede bron vernomen. De stemming over het mandaat en de samenstelling van de Pegasus-commissie vindt volgende week woensdag plaats, tijdens de plenaire vergadering van het parlement in Straatsburg. “We moeten uitzoeken welke regeringen zo’n software gebruiken, met welke bedoeling en met welke resultaten”, zei het Belgische parlementslid Saskia Bricmont (Ecolo) eerder al. Van haar wordt verwacht dat ze een zichtbare rol speelt in de onderzoekscommissie.

Vorig jaar bracht een groep journalisten aan het licht dat met software ontwikkeld door een Israëlisch bedrijf journalisten, politici, activisten en bedrijfsleiders uit verschillende landen werden bespioneerd.

Daarnaast komen er ook nog twee bijzondere commissies. De commissie over buitenlandse inmenging in de democratische besluitvormingsprocessen in de Europese Unie, ook op het vlak van desinformatie, bouwt verder op een eerste commissie die al in juni 2020 werd opgericht. Het eindrapport van die commissie wordt volgende week ter stemming voorgelegd.

Yves Leterme vernoemd

Dat rapport wijst op een gebrek aan besef van de ernst van de dreiging en wijst enkele voormalige Europese leiders met de vinger die nu bij grote buitenlandse ondernemingen of investeerders actief zijn, zoals de Duitse oud-bondskanselier Gerhard Schröder bij het Russisch Gazprom en Belgisch oud-premier Yves Leterme bij het Chinese investeringsfonds ToJoy.

In De Standaard reageerde Leterme al dat hij zich “niet aangesproken” voelt door het rapport. “Het is niet de eerste keer dat het Europees Parlement een stommiteit verwoordt”, zei hij. “ToJoy is een privébedrijf, ik ben niet ­aangesproken door Chinese politici.”

De nieuwe commissie ‘inmenging en desinformatie’ zal nu overigens moeten werken tegen de achtergrond van de Russische invasie in Oekraïne en het Europees verbod op uitzendingen van de Russische staatsmedia Russia Today (RT) en Sputnik in de EU.

De commissie die zal nagaan welke lessen de coronacrisis heeft geleerd, zal niet enkel het op Europees niveau gevoerde beleid tegen het licht houden, maar ook de internationale relaties in het kader van de vaccindiplomatie, de impact van de crisis op de samenleving, de fundamentele rechten en vrijheden, enz.