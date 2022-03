Van der Straeten laat onderzoeken hoe afhankelijk van Rusland we zijn voor onze energie

Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) brengt de federale energieregulator CREG, netbeheerder Fluxys, petroleumagentschap Apetra en kernprovisievennootschap Synatom samen in een taskforce om de energieafhankelijkheid van ons land in kaart te brengen en oplossingen aan te reiken.

Op dit moment importeert ons land 100 procent van zijn uranium, gas en olie uit het buitenland. Voor olie is België voor ongeveer 30 procent afhankelijk van import uit Rusland, voor uranium is dat 20 procent en voor gas 4 à 6 procent, legt Van der Straeten uit. De Russische invasie in Oekraïne heeft een impact op de energieprijzen, die al op een hoog niveau zaten door de heropleving van de wereldeconomie na corona.

De geopolitieke situatie zet dus ook op dat vlak aan het denken. Al blijft het op dit moment wel beperkt tot een prijzencrisis voor burgers en bedrijven, benadrukt Van der Straeten. Op vlak van bevoorrading stelt zich op korte termijn geen probleem, ook niet als de Russische import volledig zou opdrogen. “Maar we bereiden ons voor op alle scenario’s”, zegt de minister.

Afbouwen van afhankelijkheid

De taskforce zal alle inzichten bundelen en een nota overmaken aan de regering over de geopolitieke impact op de korte, middellange en lange termijn voor de bevoorrading en de prijs van gas, uranium en olie. Daarin zullen ook mogelijkheden staan om de afhankelijkheid van Russische import en van fossiele brandstoffen tout court af te bouwen. Daar moeten nog dit jaar maatregelen voor worden getroffen ter voorbereiding van de winter van volgend jaar, zegt Van der Straeten.

Gasprijs bevriezen

De Groen-minister herhaalt intussen haar pleidooi aan de Europese Commissie om de aanpak van de energieprijzen te coördineren en de gasprijs Europees te bevriezen.

De oorlog in Oekraïne nestelt zich middenin het debat over de kernuitstap, dat de federale regering op 18 maart moet beslechten. Regeringspartijen Open Vld en CD&V riepen al op om de geopolitieke situatie in rekening te brengen. Voor Van der Straeten moeten naast prijs en bevoorradingszekerheid ook de energieafhankelijkheid worden bekeken, zei ze eerder al.