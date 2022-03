Na Georgië vraagt ook Moldavië EU-lidmaatschap aan

“Vandaag ondertekenen we de vraag tot EU-lidmaatschap”, zei presidente Maia Sandu tijdens een persconferentie. Zij werd in 2020 verkozen op basis van een uitgesproken prowesters programma voor Moldavië. “Sommige beslissingen moeten kordaat en vastbesloten worden genomen”, zei ze.

Moldavië behoorde vroeger tot de Sovjet-Unie en tekende in 2014 een associatieakkoord met de Europese Unie. Dat akkoord biedt het land evenwel op geen enkele manier een garantie op toekomstig lidmaatschap.

Russische invloedssfeer

Net als Georgië wordt ook Moldavië door Rusland nog steeds tot zijn invloedssfeer gerekend. Het is geen toeval dat de twee landen EU-lidmaatschap aanvragen op het moment dat Russische troepen een oorlog voeren in Oekraïne. Daar pleitte president Volodimir Zelenski deze week nog voor de versnelde toetreding van zijn land tot de Unie.

Europese top

De lidmaatschapsaanvragen worden volgende week wellicht besproken op de Europese top in Parijs. Hoe dan ook zijn onderhandelingen over toetreding tot de EU een werk van bijzonder lange adem, die bovendien gepaard gaan met ingrijpende hervormingen in de aanvraaglanden. Bovendien moet op het einde van de rit elk van de bestaande lidstaten met het lidmaatschap instemmen.

Een van de armste landen

Moldavië is met zijn 2,6 miljoen inwoners een van de armste landen van heel Europa. De emigratie is er enorm, vooral als gevolg van een endemische werkloosheid. Sinds begin jaren 1990 is bijna een derde van de bevolking vertrokken.