Veiling gewijd aan striptekenaar Hergé brengt 265.000 euro op

Een veiling gewijd aan het werk van striptekenaar Hergé heeft zondag 265.000 euro opgebracht. Dat heeft organisator BD Enchères donderdag laten weten. Dezelfde dag vond ook een veiling met onder andere originele illustraties van andere auteurs plaats in het Congrespaleis van Luik.

Verschillende topstukken van wijlen Hergé, peetvader van “De avonturen van Kuifje”, werden aangeboden op de veiling. Zo ging het harsen beeldje “Bric-à-brac” voor 7.000 euro over de toonbank. De collectie “Objets du Mythe” bracht 18.000 euro op, een ingekleurde versie van het album “De zwarte rotsen” 12.000 euro. Verder was een album van “De krab met de gulden scharen” goed voor 8.000 euro. In totaal werd 265.000 euro verzameld en 97 procent van de kavels werden verkocht.

De namiddagveiling bracht 267.000 euro op. Opvallende stukken waren twee tekeningen van Spirou en Fantasio, beide verkocht voor 11.000 euro. Een strippagina van Lanfeust van Troy werd verkocht voor 7.000 euro, net zoals een tekening van Michel Vaillant.

In totaal bracht de jaarlijkse veiling 532.000 euro op. De volgende verkoop van BD Enchères vindt plaats op 24 april.