Wie anders bericht dan het Kremlin, riskeert tot 15 jaar cel

Noem je de “speciale militaire operatie” van Poetin een “oorlog” of een ­“invasie”, dan riskeer je in Rusland voortaan een strafrechtelijke ver­volging, met celstraffen tot 15 jaar. Donderdag kregen ook Russische schoolkinderen de Kremlin-versie van de ­feiten ingelepeld in een verplichte les.

“Al wie het doel, de rol en de taken van de Russische strijdkrachten tijdens speciale militaire operaties verdraait, zal voortaan gestraft worden”, vertelde Vasily Piskarev, hoofd van de Parlementaire Commissie Veiligheid en Anticorruptie, aan de Russische staatszender Channel One.

Sinds de inval in Oekraïne zoekt het Kremlin rechtvaardiging achter het discours dat “neonazi’s de macht hebben in Oekraïne”, er “een genocide gepleegd wordt op vier miljoen Russen”, en dat “Oekraïne werkt aan de ontwikkeling van kernwapens”. Stuk voor stuk nepnieuws. Maar Russen die voortaan anders berichten over de oorlog dan het officiële discours van de staat, zullen hiervoor bestraft worden. De straffen voorzien in de nieuwe wet lopen zelfs op tot 15 jaar cel.

LEES OOK. De persoonlijke vriend en de man die droomt van nucleaire oorlog: dit is de entourage van Poetin

Rusland heeft de voorbije dagen al verschillende mediakanalen geblokkeerd, die bijvoorbeeld de “speciale militaire operatie” van Poetin in Oekraïne beschrijven als een oorlog of een invasie. Nu gaat het Kremlin dus nog een stap verder, in het tegenhouden van zogenaamde “valse” informatie.

“Er is een verschil tussen valse informatie in vredestijd en wanneer ons leger belangrijke taken uitvoert om de vrede en veiligheid te handhaven. Zulke vervalsingen ontmoedigen onze samenleving, ondermijnen het vertrouwen in het Russische leger, en bovenal: het is een enorme klap voor de familieleden en vrienden van de strijders”, aldus Piskarev.

Verplichte les

Ondertussen worden ook de Russische schoolkinderen geïndoctrineerd met de Kremlin-versie van de feiten. Donderdag was er een nationaal verplichte ‘virtuele les’. Russische leerlingen kregen in de klas een uitzending van het ministerie van Onderwijs te zien, met als onderwerp “Waarom de bevrijdingsmissie in Oekraïne een noodzaak is”. In de uitzending kwam aanbod hoe kinderen “de waarheid kunnen onderscheiden van leugens in een gigantische stroom van informatie, foto’s en video’s die het internet dezer dagen overspoelen”.

LEES OOK. Russische kinderen krijgen nieuw lesmateriaal: “Oekraïne is neonazistische staat die moet verdwijnen”

En de leerkrachten? Die kregen leerplannen toegestuurd waarin te lezen staat dat Oekraïne een neonazistische staat is, die geen recht heeft op bestaan. Daarin staat ook dat Oekraïne als land niet bestond tot de 20ste eeuw, en dat het sinds 2014 – toen de pro-Russische president Viktor Janoekovitsj onder druk van massale prodemocratische protesten de laan werd uitgestuurd – bestuurd wordt door “een Amerikaans marionettenregime”.