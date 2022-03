Op het werk, bij vrienden, in de winkel. Overal bij ons is de oorlog in Oekraïne momenteel hét gespreksonderwerp. In Rusland wordt er níét openlijk over gepraat. Politiek bespreken in het openbaar, het is er niet gepast. Bovendien stellen vooral de oudere Russen zich weinig vragen bij wat gebeurt. “Mensen hebben hun eigen problemen.”